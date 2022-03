México rejeita impor sanções contra a Rússia

“Não vamos aplicar nenhum tipo de represália econômica porque queremos ter boas relações com todos os governos do mundo”, disse López Obrador edit

Apoie o 247

ICL

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México não aplicará sanções econômicas contra a Rússia por conta dos conflitos na Ucrânia, afirmou o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador nesta terça-feira (1) também criticando o que chamou de censura à mídia estatal russa pelas empresas de redes sociais.

“Não vamos aplicar nenhum tipo de represália econômica porque queremos ter boas relações com todos os governos do mundo”, disse López Obrador em uma entrevista coletiva rotineira.

A posição de López Obrador contrasta com as sanções internacionais que a Rússia está enfrentando pelas ações do presidente Vladimir Putin na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Shell foi a mais recente empresa ocidental a anunciar sua saída da Rússia. As sanções e o isolamento financeiro global já tiveram um impacto devastador à economia da Rússia, com o rublo em queda livre e russos fazendo filas no lado de fora dos bancos para salvar suas poupanças.

“Eu não concordo com o fato de que a mídia da Rússia ou de qualquer outro país seja censurada”, disse López Obrador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE