México vai dar refúgio a 13 mil migrantes haitianos

TeleSur - O México poderia dar refúgio a mais de 13 mil migrantes haitianos, que chegaram da América do Sul aos Estados Unidos, mas diante da recusa de Washington, eles decidiram ficar no país latino-americano.

Diante dos senadores mexicanos, o chanceler Marcelo Ebrard, indicou que “foi oferecido refúgio aos que não têm o status de refúgio e até hoje, segundo o que nos informa Comar, são 13.255 pessoas com essa condição ou com quem vão ter essa condição".

“(…) Qual será a posição do México? Bem, que a lei no México seja respeitada, que aqueles que desejam o status de refúgio terão acesso a ela”, disse o Ministro das Relações Exteriores em uma apresentação no Senado.

Ele explicou que os migrantes se dirigiram aos Estados Unidos por "má interpretação" de um anúncio do governo daquele país, referente à prorrogação do prazo para regularizar os procedimentos migratórios de haitianos que já residiam naquele país.

A este respeito, explicou "... os dirigentes destes conglomerados no Brasil e no Chile disseram-lhes que temos que ir aos Estados Unidos para que lhes possam dar os benefícios desta disposição", mas é para pessoas que já o são naquele país.

"Agora que seus líderes dizem: ‘vamos para os Estados Unidos rapidamente, porque teremos residência ou nacionalidade americana, possivelmente’. É uma decepção monumental, pois isso não é verdade”.

O chanceler comentou que ontem realizou uma teleconferência com o secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, para falar sobre esse fluxo migratório de haitianos que vêm do Brasil e do Chile.

Assegurou que hoje nosso país goza do maior respeito e aceitação do mundo, porque “a voz do México se faz ouvir porque temos autoridade moral e política”.