Michael Bloomberg gastará US$100 mi na Flórida para ajudar Joe Biden

O bilionário Michael Bloomberg, que gastou 1 bilhão de dólares em sua candidatura democrata de 2020 antes de desistir, planeja injetar pelo menos 100 milhões de dólares para ajudar o esforço do democrata Joe Biden contra o presidente republicano Donald Trump no importante e indeciso Estado da Flórida edit

(Reuters) - O bilionário Michael Bloomberg, que gastou 1 bilhão de dólares em sua candidatura democrata de 2020 antes de desistir, planeja injetar pelo menos 100 milhões de dólares para ajudar o esforço do democrata Joe Biden contra o presidente republicano Donald Trump no importante e indeciso Estado da Flórida.

A decisão veio no momento em que a supremacia financeira inicial de Trump sobre o ex-vice-presidente Biden no início deste ano evaporou depois de altos gastos com a campanha e um aumento na arrecadação de fundos pelos democratas.

A Flórida é um dos maiores prêmios no dia da eleição e também o mais caro dos campos de batalha esperados para fazer campanha. Mas as pesquisas mostram uma corrida que está efetivamente empatada.

O presidente republicano, que segue Biden nas pesquisas de opinião nacionais antes da eleição de 3 de novembro, disse a repórteres na semana passada que gastaria seu próprio dinheiro, se necessário.

“Achei que Mini Mike tinha acabado com a política democrata”, disse Trump no Twitter em reação à notícia. “Em vez disso, salve NYC.”

A campanha de reeleição de Trump e o Comitê Nacional Republicano disseram na quarta-feira que arrecadaram 210 milhões de dólares em agosto, ficando muito aquém do recorde de Biden de 364,5 milhões de dólares no mês.

“Mike Bloomberg está comprometido em ajudar a derrotar Trump, e isso vai acontecer nos Estados do campo de batalha”, disse o conselheiro da Bloomberg Kevin Sheekey, que afirmou que os gastos “significam que os democratas e a campanha de Biden podem investir ainda mais pesadamente em outros Estados importantes, como Pensilvânia, que será fundamental para uma vitória de Biden.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.