Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Uma pesquisa da Associated Press mostra que 30% dos republicanos acreditam que o incidente do Capitólio "não foi violento", enquanto que 90% dos democratas acreditam que o incidente do Capitólio "foi muito violento" ou "extremamente violento". A determinação dos políticos sobre a natureza do incidente tornou-se um testemunho de sua fidelidade ao partido. Um evento catastrófico se tornou uma ferramenta do partido e do governo, o que é, sem dúvida, uma grande vergonha para a "democracia estadunidense".

Muitas pessoas temem que, se as duas partes continuarem no caminho do ódio, ataque e demonização mútua, o governo dos Estados Unidos poderá ficar paralisado.

Se os tumultos no Capitólio, há um ano, revelaram a grave doença da "democracia dos EUA", então o caos nos Estados Unidos um ano depois mostra que a "democracia estadunidense" está ainda mais doente. Os resultados de uma pesquisa publicada pela National Public Radio e pelo Grupo Ipsos no dia 3 mostraram que 64% dos entrevistados acreditam que a democracia dos EUA está em crise e enfrenta um alto risco de fracasso.

PUBLICIDADE

A democracia não serve para fazer enfeites, mas para resolver os problemas que as pessoas precisam resolver. Nos Estados Unidos, atualmente, o "déficit de democracia" é chocante. Os políticos estadunidenses precisam abandonar o egoísmo e a hegemonia e tratar da "democracia estadunidense" o mais rápido possível.

PUBLICIDADE