Rádio Internacional da China - Recentemente, alguns políticos dos Estados Unidos tentaram culpar de novo a China com o pretexto de rastreamento da origem da pandemia de Covid-19, e até ordenaram agências de inteligência conduzirem investigações, o que foi amplamente condenado pelo mundo.

Qualquer pessoa com um pouco de bom senso sabe que o rastreamento do vírus só pode ser respondido pela ciência e por cientistas, não por agências de inteligência americanas. A farsa política planejada pelos políticos norte-americanos para repassar a responsabilidade pela luta ineficaz contra a epidemia e reprimir a China é um atropelamento da ciência e um desprezo pela vida.

Na verdade, desde a eclosão da epidemia, há mais de um ano, o povo estadunidense tem sofrido muito com a busca dos políticos motivados por interesses privados e com sua violação da ciência. No entanto, a morte de quase 600 mil americanos não despertou a moralidade e a consciência desses políticos. Eles não apenas falharam em aprender a lição, mas mais uma vez politizaram a origem do vírus e continuaram a correr na contramão da ciência. Isso, sem dúvida, coloca a vida de pessoas em todo o mundo em maior risco.

A fim de garantir a natureza científica e autorizada do rastreamento do vírus, o que a comunidade internacional precisa fazer é apoiar a OMS para assumir a liderança e facilitar a pesquisa de cientistas sem interferência. Ao mesmo tempo, em função dos primeiros casos de contaminação terem sido descobertos em várias partes do mundo, o rastreamento do vírus deve ser realizado em vários países e locais com base no princípio de não discriminação.

