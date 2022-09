Mídia chinesa alerta para os perigos da proliferação nuclear impulsionada pelos EUA e seus aliados

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) realizou no dia 15 uma reunião especial para debater as cooperações entre os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália sobre submarinos nucleares. Na ocasião, a parte chinesa revelou os problemas do acordo entre os três países e a possibilidade da proliferação nuclear causada por esta cooperação trilateral. As opiniões chinesas conseguiram amplo apoio dos países membros da AIEA.

Vale lembrar que no mesmo dia do ano passado, apesar da oposição do mundo todo, os EUA, o Reino Unido e a Austrália estabeleceram um acordo chamado “AUKUS” que combina as siglas dos três países em inglês. Segundo o plano, os EUA e o Reino Unido vão ajudar a Austrália a construir pelo menos oito submarinos nucleares.

Durante o último ano, este acordo vem sofrendo críticas da comunidade internacional. Muitos especialistas, incluindo os dos três países, acham que a transferência de materiais nucleares promovida pelo acordo é de fato uma proliferação nuclear e pode causar grandes ameaças para a paz mundial. O chefe do programa de Assuntos Internacionais e de Segurança do Instituto Australiano, Allan Behm, disse que do ponto de vista de longo prazo, o AUKUS pode aumentar o risco da guerra nuclear.

A revista norte-americana The National Interest revelou que o AUKUS representa uma conduta de duplo padrão, pois os EUA proibiram a pesquisa de armas nucleares pelo Irã, mas ajudam a Austrália a obter submarinos nucleares.

A preocupação dos analistas tem fundamento, porque os reatores nucleares usados pelos submarinos nucleares dos EUA e do Reino Unido são de urânio enriquecido com uma abundância de mais de 90%. Se a Austrália possuir estes recursos, ela poderá produzir até 80 armas nucleares.

No entanto, os três países vêm promovendo o AUKUS e tentando legalizar o acordo através do mecanismo da AIEA. O representante permanente da China para as Nações Unidas e outras organizações internacionais em Viena, Wang Qun, disse que a AIEA não deve e nem pode aprovar o AUKUS, da mesma forma que os bancos não podem lavar dinheiro.

Vale lembrar que os EUA já se retiraram do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário e do Tratado de Céus Abertos, dois importantes acordos de controle de armas. Agora, violaram descaradamente o Acordo de Não-Proliferação Nuclear. Washington é agora um grande problema para a paz mundial.

