Mídia chinesa comenta as propostas de Xi Jinping na Cúpula do G20

A Rádio internacional da China analisa com destaque as várias propostas do presidente Xi Jinping para a luta contra a pandemia e o desenvolvimento global

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou no dia 30 de eoutubro via videoconferência da 16ª Cúpula do G20. Em seu discurso, o líder chinês lançou várias propostas para a luta contra a pandemia e o desenvolvimento global.

Xi Jinping enfatizou que perante a ameaça da pandemia, a dificuldade econômica, as mudanças climáticas, os conflitos regionais e outros desafios comuns, os países do G20 precisam assumir mais responsabilidades e liderar o mundo para sair do impasse com união e cooperação.

Para o futuro da humanidade, o presidente chinês deu cinco sugestões: cooperar para lutar contra a pandemia em conjunto, fortalecer a coordenação para promover a recuperação econômica, buscar benefícios recíprocos e desenvolvimento comum, procurar novas forças motrizes de desenvolvimento com inovações, e coexistir de maneira mais amigável e sustentável com a natureza.

Sobre a pandemia, Xi Jinping ressaltou que a união e a cooperação são as melhores armas nesta batalha especial, a qual é a posição consistente da parte chinesa.

A economia mundial está enfrentando o risco de recessão e alguns países desenvolvidos têm implementado políticas de flexibilização quantitativa em larga escala. Porém, os efeitos negativos dessas medidas estão cada vez mais evidentes. Neste caso, Xi Jinping afirmou que por um lado, os países membros do G20 devem melhorar a combinação de suas políticas macroeconômicas, manter a continuidade, estabilidade e sustentabilidade das políticas, por outro lado, devem defender o sistema comercial multilateral que tem a Organização Mundial do Comércio (OMC) como núcleo e recuperar o mais cedo possível seu mecanismo de resolução das disputas.

