Mídia chinesa comenta significado da visita de inspeção de Xi Jinping no Tibete

Rádio Internacional da China - Este ano celebra-se o 70º aniversário da libertação pacífica do Tibete. O secretário-geral do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, chegou à cidade de Nyingchi na quarta-feira (21) e iniciou sua inspeção no Tibete. Ele afirmou em um discurso que as “práticas demonstram que se não houvesse o Partido Comunista da China, não nasceria a nova China, nem o novo Tibete”. É possível chegar a esta conclusão apenas por meio de uma viagem no tempo e na história.

Trata-se da primeira vez na história do PCCh e da China que um secretário-geral do Partido, presidente do país e presidente da Comissão Militar Central se desloca ao Tibete para celebrar a libertação pacífica da região.

Em agosto do ano passado, o 7º simpósio do Comitê Central sobre o trabalho do Tibete foi realizado em Pequim. Na ocasião, Xi Jinping esclareceu sistematicamente a estratégia de governança do Tibete pelo Partido na nova era. Após quase um ano, o secretário-geral foi à região orientar a implementação integral dessa estratégia.

A inspeção no Tibete está estreitamente relacionada à última viagem de Xi Jinping à província de Qinghai. Cerca de dez dias antes da inspeção no Tibete, Xi Jinping presidiu a 20ª reunião do Comitê Central para o aprofundamento abrangente da reforma, quando foi aprovado o Plano de Proteção do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Planalto Qinghai-Tibete.

A partir das duas inspeções e do documento recém-aprovado, descobrimos que o secretário-geral está se posicionando em uma altura histórica sem precedentes e está planejando de forma integral a proteção e o desenvolvimento do planalto Qinghai-Tibete.

