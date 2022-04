Mídia chinesa comenta sobre ameaças à paz na região do Pacífico Sul

"A nuvem cinza que prejudica a paz regional deve desaparecer do céu do Pacífico Sul", afirma a mídia chinesa em comentário edit

Rádio Internacional da China - Nos últimos dias, os EUA e a Austrália tentaram diversas maneiras de impedir que a China e as Ilhas Salomão assinem o Acordo de Quadro para Cooperação de Segurança.

Como um Estado soberano, as Ilhas Salomão realizam ações de cooperação na manutenção da ordem social, proteção da vida do povo e da segurança de ativos, assistência humanitária, resposta a desastres naturais e outras áreas, com o objetivo de impulsionar a estabilidade e a paz duradoura, o que corresponde aos seus interesses e a demanda pelo desenvolvimento. Como isso pode causar a forte oposição dos EUA e da Austrália?

A causa principal é que os EUA e a Austrália nunca trataram as Ilhas Salomão e as outras ilhas do Pacífico como países soberanos, mas sim como seus “pátios”, e acham que possuem o direito de decidir com quem as Ilhas Salomão cooperam ou não, o que é essencialmente um pensamento de colonialismo e hegemonismo.

Ainda na década 70 do século 19, cerca de 19 mil residentes das Ilhas Salomão trabalharam como escravos em plantações de cana-de-açúcar em Queensland, Austrália, sendo brutalmente maltratados. Após a Segunda Guerra Mundial, a Austrália reforçou o controle do país insular.

Os EUA apresentaram em 1823 a "Doutrina Monroe", a qual trata a América como sua esfera de influência. Hoje, querem repetir essa postura nos países do Pacífico Sul. Por isso, depois que a China e as Ilhas Salomão estabeleceram relações diplomáticas em junho de 2019, e vendo os resultados da cooperação entre os dois países, os EUA e a Austrália não conseguiram parar com suas difamações e propagandas da alegada “tese de ameaça da China”.

Os EUA e a Austrália devem estar pensando por que os países insulares do Pacífico querem cooperar com a China? Porque a cooperação é estabelecida na base da igualdade e de benefícios recíprocos, sem nenhuma condição política.

Todas as suas condutas fazem com que os EUA e a Austrália não sejam bem vistos no Pacífico Sul. Eles devem abandonar o pensamento colonialista e respeitar os interesses soberanos dos países insulares da região. Aquela nuvem cinza que prejudica a paz regional deve desaparecer rapidamente do céu do Pacífico Sul.

