Mídia chinesa critica democracia dos EUA: "baseada no dinheiro"

Rádio Internacional da China - "Os EUA são um país governado por ricos e não um país democrático”, avaliou Kishore Mahbubani, membro distinto do Instituto de Pesquisas da Ásia da Universidade Nacional de Singapura. O fato dessa tal “democracia” servir os mais abastados, fazendo-os ganhar mais dinheiro e poder, já não é um segredo.

Um grande número de realidades mostra que o dinheiro penetra em todos os processos de eleições, legislatura e administração dos EUA. Vamos tomar as eleições como exemplo. Uma estatística mostra que 91% das eleições de congressistas foram vencidas por candidatos que obtiveram o maior apoio de fundos. Em 2020, as eleições presidenciais dos EUA tiveram um gasto de US$6,6 bilhões, batendo o recorde histórico e deixando claro que sua democracia é um “jogo de ricos” baseado no capital.

Com essa submissão ao dinheiro dos políticos estadunidenses, apenas uma pequena parcela da população que possui bastante capital é atendida, enquanto os interesses da população comum são deixados de lado. Conforme um estudo sobre cerca de 1.800 políticas adotadas nos EUA em 2014, quase todas foram elaboradas por ricos e grupos de interesses em representação de grandes empresas. A população comum não tinha quase nenhuma influência nas decisões do governo.

O sistema democrático de um país deve ser julgado pela satisfação do povo, e não por bons compromissos feitos pelos políticos.

Dados mostram que até 2020, mais de 50 milhões de norte-americanos enfrentaram falta de alimentos, e esta cifra foi um aumento de cerca de 50% em comparação com a situação em 2019. Mais de 220 mil pessoas ficaram desabrigadas. Por causa da omissão de responsabilidades dos políticos, o desemprego, a violência doméstica e o abuso de drogas foram razões diretas para o desabrigo de um grande número de estadunidenses.

Ao mesmo tempo, a classe média também enfrentou uma situação cada dia mais embaraçada. Sua proporção na população total dos EUA caiu de 61% em 1971 para 51% em 2019. A média da fortuna das famílias estadunidenses registrada em 2016 foi inferior à cifra de 1998.

O significado original de democracia é que os direitos pertencem ao povo, que é o verdadeiro dono do país. Porém, sob as manipulações dos políticos dos Estados Unidos, a democracia só serve para uma pequena parcela da população.

Será que temos um motivo pleno para interrogar se os EUA ainda são qualificados para carregar o título de “democracia” e servir como exemplo para outros países? Quando a política do dinheiro já se tornou um “câncer” sólido de sua sociedade, a realização da chamada “Cúpula da Democracia” pelo governo do país é realmente ridícula.