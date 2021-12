Mídia chinesa destaca êxitos da diplomacia do país sob a liderança de Xi Jinping

Apoie o 247

247 - Com o mundo ainda obscurecido pela prolongada pandemia e lutando pela recuperação econômica, o presidente chinês Xi Jinping apresentou sua visão e a abordagem da China para superar os desafios globais, destaca a agência noticiosa Xinhua.

Participando de uma série de eventos bilaterais ou multilaterais por meios virtuais no ano passado, Xi demonstrou o firme compromisso da China em defender a justiça internacional, ajudar o mundo a derrotar a Covid-19 e promover um desenvolvimento equilibrado, coordenado, inclusivo e verde.

Suas promessas e propostas, que vão desde o fornecimento de mais vacinas aos países em desenvolvimento e priorização do desenvolvimento até a redução do consumo de carvão, obtiveram amplo reconhecimento e devem desempenhar papéis construtivos em um mundo pós-pandêmico.

Compromisso com resposta à pandemia

Com as novas variantes do coronavírus crescendo globalmente, as vacinas continuam sendo a melhor chance da humanidade de sair da pandemia.

Sob a liderança de Xi, a China forneceu mais vacinas contra a Covid-19 no exterior do que qualquer outro país do mundo.

Assumindo a liderança na proposta de tornar as vacinas "um bem público global", Xi solenemente propôs uma Iniciativa de Ação de Cooperação Global de Vacinas, incluindo seis medidas, na cúpula do G20 em Roma. Essas medidas incluem o fortalecimento da cooperação em pesquisa e desenvolvimento de vacinas, o fornecimento de mais vacinas aos países em desenvolvimento e o avanço do reconhecimento mútuo de imunizantes.

Xi prometeu que a China forneceria um total de 2 bilhões de doses de vacinas ao mundo neste ano. Até 20 de dezembro, a China forneceu cerca de 2 bilhões de doses para mais de 120 países e organizações internacionais, respondendo por um terço do número total de doses administradas fora da China.

Discursando na cerimônia de abertura da Oitava Conferência Ministerial do Fórum de Cooperação China-África, Xi anunciou que a China forneceria mais um bilhão de doses de vacinas à África. Inclui 600 milhões de doses como doação e 400 milhões de doses a serem fornecidas através de meios como a produção conjunta de empresas chinesas e países africanos relevantes.

Além disso, a China realizará 10 projetos de saúde para países africanos e enviará 1.500 médicos e especialistas em saúde pública para a África, disse Xi.

Iniciativa para o desenvolvimento global

Quando o desenvolvimento global atingiu um momento crítico, Xi, aproveitando o palco da ONU em setembro de 2021, delineou um plano para o desenvolvimento e a cooperação globais.

Discursando no debate geral da 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Xi propôs a Iniciativa de Desenvolvimento Global (GDI) e exortou a comunidade internacional a fortalecer a cooperação nas áreas de redução da pobreza, segurança de alimentos, resposta à Covid-19 e vacinas, financiamento ao desenvolvimento, mudança climática, desenvolvimento verde, industrialização, economia digital e conectividade.

A iniciativa defende o compromisso com o desenvolvimento prioritário, com uma abordagem centrada nas pessoas, com benefícios para todos, com o desenvolvimento voltado para a inovação, com a harmonia entre os seres humanos e a natureza e com ações voltadas para resultados.

A iniciativa, que visa direcionar o desenvolvimento global para um novo estágio de crescimento equilibrado, coordenado e inclusivo, é outro bem público importante fornecido pela China à comunidade internacional diante dos crescentes desafios.

A GDI é uma iniciativa para apoiar o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, promover a recuperação econômica global na era pós-pandêmica e fortalecer a cooperação internacional para o desenvolvimento.

Depois de anunciar, em 2020, que a China se esforçaria para atingir o pico das emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e atingir a neutralidade de carbono antes de 2060, Xi reiterou a determinação da China em atingir a meta e seu compromisso com o desenvolvimento verde ao participar de várias reuniões por meios virtuais em nuvem em 2021.

A China controlará estritamente os projetos de geração de energia a carvão e limitará o aumento no consumo de carvão durante o período do 14º Plano Quinquenal e o reduzirá gradualmente no período do 15º Plano Quinquenal, prometeu Xi.

A China aumentará o apoio a outros países em desenvolvimento no desenvolvimento de energia verde e de baixo carbono e não construirá novos projetos de energia a carvão no exterior, anunciou Xi, ao discursar no debate geral da 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

A China também sediou a 15ª reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP15) este ano. Na reunião da COP15, Xi anunciou a iniciativa da China de estabelecer um Fundo de Biodiversidade de Kunming e assumir a liderança ao investir 1,5 bilhão de yuans (US$ 235 milhões) para apoiar a proteção da biodiversidade nos países em desenvolvimento.

"Se nós, a humanidade, não falharmos com a Natureza, a Natureza não irá falhar conosco", disse Xi.