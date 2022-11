Mídia chinesa destaca promoção de relações entre China e Vietnã a novo patamar

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A convite do secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã (PCV), Nguyen Phu Trọng, realizou uma visita oficial à China entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro.

Os dois líderes se reuniram no dia 31 de outubro no Grande Palácio do Povo, em Beijing, quando concordaram em levar continuamente a parceria estratégica integral entre a China e o Vietnã da nova era para novos patamares.

Nguyen Phu Trọng é o primeiro líder estrangeiro a visitar a China após o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China. Esta também é sua primeira visita para o exterior depois do 13º Congresso Nacional do Partido Comunista do Vietnã.

A causa do socialismo dos dois países já entrou em uma nova etapa de desenvolvimento. Os dois líderes manifestaram o desejo comum de consolidar a amizade tradicional, reforçar os contatos estratégicos, consolidar a confiança política mútua e controlar apropriadamente as divergências, o que definiu, de um ponto de vista estratégico, a direção para o relacionamento bilateral na nova era.

O site norte-americano The Diplomat publicou um artigo, apontando que a visita oficial de Nguyen Phu Trọng à China é uma demonstração do relacionamento especial entre o PCCh e o PCV e também um sinal positivo da evolução estável dos laços entre os dois países.

Durante o encontro, Xi Jinping assinalou que, com base na realidade nacional e em correspondência à tendência da época, os países socialistas como a China e o Vietnã desenvolveram caminhos de modernização bem-sucedidos que são adaptados às próprias situações. O sucesso da modernização socialista de ambos é exemplo para os países em desenvolvimento e contribui para o progresso da humanidade.

No mundo atual de mudanças drásticas, como se desenvolverão os laços sino-vietnamitas? Xi Jinping apresentou três propostas: a persistência na direção do avanço do socialismo, a consolidação da base econômica socialista e a promoção da amizade tradicional. Nguyen Phu Trọng expressou sua concordância com as sugestões do líder chinês.

Sob novas circunstâncias, o reforço dos intercâmbios e aprendizagens mútuas sobre a governança de partido e de país entre o PCCh e o PCV e a compreensão da situação geral e direção do desenvolvimento das relações entre os dois países darão novo dinamismo à causa socialista.

Em relação ao domínio econômico, a China e o Vietnã são parceiros importantes de cooperação econômica e comercial. A China tem sido o maior parceiro comercial do Vietnã por muitos anos, enquanto o Vietnã é o maior parceiro comercial da China na Associação de Nações do Sudeste Asiático e seu sexto maior parceiro comercial no mundo.

Xi Jinping apontou a necessidade de aprofundar as colaborações bilaterais nos setores de saúde, desenvolvimento verde, economia digital e resposta às mudanças climáticas.

Por sua vez, Nguyen Phu Trọng disse que o Vietnã observará a política de “uma só China”, se oporá firmemente a qualquer tipo de ações secessionistas pela “independência de Taiwan” e não desenvolverá nenhuma relação oficial com a ilha, demonstrando o apoio firme do país à China.

Dando uma olhada para o futuro, a persistência da China e Vietnã na orientação estratégica de seus líderes e o enriquecimento constante das conotações da amizade tradicional levarão as relações bilaterais para um novo nível.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.