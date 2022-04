Mídia chinesa destaca que propostas de Xi Jinping sobre segurança global respondem a questões atuais

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A segurança é uma precondição para o desenvolvimento, e a humanidade está vivendo em uma comunidade onde a segurança é indivisível, disse o presidente chinês, Xi Jinping, nesta quinta-feira (21), ao fazer um importante discurso na cerimônia de abertura da Conferência Anual de 2022 do Fórum Boao para a Ásia via vídeo.

As observações do líder chinês são mais um produto público internacional oferecido pela China para lidar com as mudanças drásticas atuais, assim como uma prática vívida do conceito de comunidade de futuro compartilhado para a humanidade no campo da segurança.

Nos cinco discursos feitos por Xi Jinping para o Fórum Boao para a Ásia, desde 2013, a “segurança” foi sempre uma palavra-chave. Na conferência anual de 2022, esta questão se tornou ainda mais saliente, vista a crise na Ucrânia causada pela expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte e a formação de pequenos grupos de interesses pelos EUA. Neste momento, a paz se revela mais frágil, e por isso mais preciosa para o mundo inteiro.

A Iniciativa de Segurança Global proposta pelo presidente Xi Jinping oferece uma resolução precisa para as questões. Ela reflete um multilateralismo real e têm como objetivo promover o compartilhamento da segurança mundial.

As propostas possuem seis itens, incluindo a persistência no conceito de segurança conjunto, abrangente, cooperativo e sustentável, o respeito à soberania e integridade territorial de todos os países e não interferência de assuntos alheios, a observação dos princípios e normas da Carta da ONU, a consideração das preocupações razoáveis de todos os países, a resolução de divergências e confrontos por meios pacíficos e a garantia de segurança em setores convencionais e não convencionais.

Para a Ásia, o continente se manteve pacífico e estável de modo geral nas últimas décadas e conseguiu um crescimento econômico acelerado, criando um “milagre asiático”, o que não foi facilmente alcançado. Os povos asiáticos estão profundamente cientes de que sem a paz, não dá nem para falar em desenvolvimento. A paz, porém, precisa dos esforços conjuntos de todos os países da região, e não de ser oferecida por outros.

Em cooperação e solidariedade, a Ásia estabeleceu uma rota de desenvolvimento conjunto. No futuro, a China continuará se empenhando na criação de uma Ásia estabilizadora da paz mundial, origem de forças-motrizes de crescimento econômico e região importante de cooperação.

