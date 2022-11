Mídia chinesa destaca resposta clara do país para promoção do desenvolvimento global

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Na tarde desta quarta-feira (16), horário local, a 17ª Cúpula do G20 foi encerrada em Bali, na Indonésia. Durante a cimeira, o presidente chinês, Xi Jinping, proferiu um discurso importante que toma o “desenvolvimento” como palavra chave. Ele propôs que os membros do G20 impulsionem um desenvolvimento global mais inclusivo, benéfico e resiliente. A declaração aprovada pela cúpula reflete as opiniões relevantes da China e reitera a promessa do desenvolvimento de cooperações para responder em conjunto aos desafios econômicos globais, de forma a acelerar a realização da meta de desenvolvimento sustentável e alcançar uma prosperidade comum.

Desde 2013, o presidente Xi Jinping tem participado sucessivamente ou presidido a cúpula do G20, apresentando as ideias da China sobre a promoção da cooperação do bloco e o reforço da coordenação na macropolítica internacional. Nesta edição da cúpula, o líder chinês salientou que os membros do G20, como grandes países da região e de todo o mundo, devem assumir suas responsabilidades e desempenhar um papel orientador, de forma a buscar o bem-estar para a humanidade e promover o progresso para o mundo.

O desenvolvimento é a chave para resolver todos os problemas e a força motriz principal para incentivar a recuperação. Como se desenvolver diante da situação atual? O presidente Xi Jinping deu sua resposta, destacando que se deve impulsionar um desenvolvimento global mais inclusivo, resiliente e de benefícios generalizados. A opinião internacional declara que as ideias apresentadas pelo líder chinês são oportunas e importantes, injetando dinamismo no desenvolvimento sustentável global.

Os seres humanos vivem no mesmo planeta, no qual a união é o caminho enquanto a separação não tem saída. Certos países ocidentais aproveitam diferenças ideológicas para promover políticas de grupo e criar confrontos, o que dificulta o desenvolvimento global e o progresso humano. O conceito de desenvolvimento global mais inclusivo proposto pelo presidente Xi Jinping, pelo contrário, significa respeito mútuo e busca por pontos comuns, deixando de lado as divergências e promovendo uma coexistência pacífica.

Neste momento crucial para a economia global, devemos prestar mais atenção às questões de desenvolvimento do que nunca. É de grande importância para o G20 tomar ações práticas, precisas, rápidas e necessárias para impulsionar uma recuperação comum e forte.

