Mídia chinesa destaca sucesso da lei de defesa da segurança nacional em Hong Kong

Rádio Internacional da China - Depois da sua aplicação durante um ano, a lei sobre a salvaguarda da segurança nacional em Hong Kong alcançou muito sucesso e desempenhou um importante papel para a estabilidade da região.

Primeiro, a lei faz com que os habitantes locais se sintam mais seguros e tranquilos. No último ano, a ordem social de Hong Kong foi recuperada e os interesses da população local foram garantidos.

Conforme uma pesquisa feita no mês passado, 75,7% dos habitantes entrevistados estão satisfeitos com a aplicação da nova lei. Ao mesmo tempo, mais de 70% dos pesquisados disseram ter mais confiança na política de “Um País, Dois Sistemas” desde que a lei entrou em vigor no dia 30 de junho do ano passado. Além disso, mais jornalistas estrangeiros começaram a trabalhar em Hong Kong. A lei fez com que a sociedade de Hong Kong retomasse sua ordem e os interesses e direitos dos cidadãos locais e dos estrangeiros fossem protegidos eficazmente.

Segundo, sob a proteção da lei, a posição de Hong Kong como um centro internacional de finanças, transporte fluvial e comércio foi consolidada. No último período de um ano, as novas ações da bolsa de valores de Hong Kong atraíram mais de 500 bilhões de dólares de Hong Kong, aumentando 50% em comparação com o ano anterior. O valor de depósito nos bancos da região aumentou 5% em relação às estatísticas antes da aplicação da lei. Nos primeiros cinco meses, os valores de exportações e importações cresceram 29,4% e 25,7% respectivamente comparando com o mesmo período do ano de 2020.

No primeiro trimestre deste ano, as receitas totais dos habitantes de Hong Kong aumentaram 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo as estatísticas mais recentes do Credit Suisse, a riqueza per capita de Hong Kong ocupa o terceiro lugar no mundo, perdendo apenas para a Suíça e os Estados Unidos, atingindo 3,91 milhões de dólares de Hong Kong. Além disso, o PIB da região cresceu 7,9% no primeiro trimestre.

Todos os dados mostram que depois da aplicação da lei, os investidores estrangeiros adquiriram uma confiança maior em Hong Kong, e a região está mais próspera que no passado.

Terceiro, a estabilidade de Hong Kong é muito importante para a região se integrar ao projeto de desenvolvimento do país.

A prática de um ano demonstrou que a lei de salvaguarda da segurança nacional em Hong Kong defendeu a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento da China, bem como garantiu a prosperidade e estabilidade da região.

