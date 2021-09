Mídia chinesa diz que chegou a hora de acabar com a farsa política dos EUA sobre a Covid-19

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Os serviços de inteligência dos Estados Unidos publicaram um relatório após três meses de investigações sobre a origem da Covid-19, o qual contém várias palavras como “provavelmente” ou “talvez”. Esse relatório é, sem dúvida, o resultado de uma politização do rastreamento da origem do vírus com “zero base científica e credibilidade”, mostrando-se uma farsa política absurda desde o início.

Alguns políticos norte-americanos não têm vontade nem capacidade para descobrir a origem do novo coronavírus. Eles encenaram uma farsa política para se esquivar da responsabilidade por seu próprio fracasso em combater a pandemia, encobrir suas próprias suspeitas sobre a situação e aproveitar a oportunidade para estigmatizar e conter a China.

A epidemia de Covid-19 estourou novamente nos Estados Unidos em agosto. O número de novas contaminações ultrapassou 100 mil em vários dias e foi até mesmo superior a 200 mil. Os Estados Unidos têm os melhores recursos médicos do mundo, mas por que eles possuem o maior número de casos confirmados de Covid-19 e de mortes no mundo?

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos dependem da “impressão de dinheiro” para aliviar suas pressões econômicas, levando ao aumento da inflação. O país também está sofrendo grande pressão com a retirada das tropas do Afeganistão. Os políticos estadunidenses, portanto, precisam encontrar com urgência um “bode expiatório” para encobrir suas falhas de governança. Infelizmente, a China voltou a ser seu alvo.

Além disso, casos iniciais de Covid-19 foram antecipados nos Estados Unidos. A base militar de Fort Detrick e o laboratório biológico da Universidade da Carolina do Norte estão sob suspeita e mais de 200 laboratórios biológicos americanos no exterior são mantidos em segredo. A comunidade internacional tem o direito de saber a verdade sobre tudo isso.

A longo prazo, a politização do rastreamento da origem do vírus é uma ferramenta para a estratégia dos Estados Unidos de conter a China de forma abrangente. Desde iniciar uma guerra comercial e interferir nos assuntos internos chineses sob o pretexto de “direitos humanos” até provocar a discórdia entre a China e seus vizinhos e tentar formar um pequeno ciclo de aliados contra o país asiático, os dois recentes governos dos EUA estão dando passos para pôr em prática um plano para reprimir a China de forma abrangente.

Os políticos dos EUA deveriam acordar. A politização do rastreamento da origem do vírus não terá sucesso e a política de poder está fadada ao fracasso.

