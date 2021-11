Mídia chinesa diz que chegou a hora de fazer uma investigação da origem da Covid-19 nos EUA

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Os serviços de inteligência dos Estados Unidos lançaram recentemente uma nova versão do relatório ultrassecreto sobre a origem da Covid-19, jogando mais uma vez o velho truque de politizar a rastreabilidade da epidemia. Porém, no atual momento em que a solidariedade e cooperação são consensos do globo na luta contra a pandemia, tal ato dos EUA é um completo absurdo. Além disso, a divulgação deste relatório ultrassecreto lembra a comunidade internacional que chegou a hora de investigar a origem do vírus nos EUA.

O país norte-americano não têm o direito de conduzir um rastreamento independente sem o envolvimento da Organização Mundial da Saúde (OMS). E o uso das desacreditadas agências de inteligência dos EUA para realizar o rastreamento é extremamente ilegítimo e anticientífico, sendo em si uma clara evidência da politização desta questão.

O momento do lançamento deste relatório também é preocupante. No dia seguinte da publicação do relatório, a cúpula do G20 foi aberta em Roma, com foco na luta contra a pandemia. Ao mesmo tempo, a OMS estava preparando a segunda fase da investigação da origem do vírus. O fato dos serviços de inteligência dos EUA terem optado por publicar seu relatório neste momento está claramente em desacordo com a responsabilidade que o G20 deveria ter.

Na atual cúpula do G20 em Roma, a opinião da China de que “a solidariedade e a cooperação são as armas mais fortes” tornou-se consenso. E a Iniciativa de Ação de Cooperação Global em Vacinas proposta pela China foi amplamente acolhida pela comunidade internacional - porque é exatamente o que o mundo precisa para combater a pandemia de Covid-19.

O rastreamento do vírus é uma questão científica séria e complicada que só pode ser resolvido por meios científicos e pela colaboração entre cientistas de todo o mundo. No atual momento em que a pandemia está expandindo em todo o mundo, os esforços políticos dos EUA para rastrear a origem do vírus, desafiando o direito internacional, só irão minar ainda mais a cooperação científica global no rastreamento e na cooperação internacionais na luta contra a pandemia e colocar mais vidas em risco.

O que o mundo precisa para derrotar o vírus é a solidariedade e a cooperação, e não fugir da responsabilidade ou culpar outros. Os EUA devem parar imediatamente suas manipulações políticas e apoiar o rastreamento científico de forma responsável. Os EUA também devem responder às preocupações internacionais, abrindo o laboratório biológico Fort Detrick aos especialistas da OMS o mais rápido possível.

