Mídia chinesa diz que nova jornada da China oferece nova oportunidade para o mundo

Rádio Internacional da China - “Estamos com elevado espírito para iniciar a nova jornada de construir integralmente um país socialista modernizado, avançar para realizar o objetivo do segundo centenário (100 anos do estabelecimento da República Popular da China), e promover a grande revitalização da nação chinesa através da modernização do modelo chinês”, afirmou Xi Jinping na coletiva de imprensa no dia 23 para apresentar os recém-eleitos membros do Comitê Permanente do Birô Político do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh).

Em seu discurso, Xi Jinping esclareceu a tarefa primordial do PCCh na nova jornada, enfatizou a importância de tornar real a boa vontade do povo por uma vida melhor e criar mais oportunidades para o mundo com o desenvolvimento da China.

Se quiser conhecer melhor a China de hoje, precisa conhecer bem o PCCh. O 20º Congresso Nacional do PCCh ofereceu uma importante oportunidade para que a comunidade internacional entendesse melhor a governança da China pelo Partido. Neste congresso, o “modelo chinês para a modernização” atraiu a atenção de analistas estrangeiros. O secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, disse no dia 23 que este é o resultado alcançado pelo PCCh e pelo povo chinês durante trabalhos de longo prazo e uma causa grande e dura que não só é a modernização de um país com 1,4 bilhão de pessoas, como também busca a prosperidade comum de todos, a combinação entre a civilização material e espiritual, a harmonia entre a humanidade e a natureza e o desenvolvimento pacífico.

Em comparação com a modernização ocidental que é centrada no capital, com a polarização, a expansão do materialismo e a colonização, a modernização chinesa resolveu muitos problemas do desenvolvimento da humanidade e forneceu uma nova opção para a modernização da humanidade.

O desenvolvimento da China não pode ser separado do mundo, e o mundo precisa da China para o seu desenvolvimento. Atualmente, o país possui um enorme mercado, um sistema industrial completo, uma cadeia industrial integral e uma infraestrutura cada vez mais aperfeiçoada. Nos primeiros oito meses deste ano, o país atraiu 892,74 bilhões de yuans de capital estrangeiro, registrando um aumento de 16,4% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O diretor do Centro China-Brasil: Pesquisa e Negócios, Ronnie Lins, disse que o 20º Congresso Nacional do PCCh é um encontro com significado de marco e vai orientar o povo chinês a continuar a modernização do modelo chinês e conseguir um novo desenvolvimento em seu caminho que trará novas oportunidades para o mundo.

O analista político brasileiro, Oliver Stuenkel, escreveu em seu artigo “A governança da China e o futuro do mundo” que o regime do país já foi perfeitamente estabelecido neste planeta como um exemplo de sucesso.

