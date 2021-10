Mídia chinesa diz que o país sempre será um construtor da paz mundial

Rádio Internaconal da China comenta discurso de Xi Jinping, em que destaca compromisso da China com o caminho do desenvolvimento pacífico edit

Rádio Internacional da China - Ao discursar na última segunda-feira (25) na reunião comemorativa do 50º aniversário da restauração do assento legal da República Popular da China na ONU, o presidente chinês, Xi Jinping, salientou que a China permanecerá comprometida com o caminho do desenvolvimento pacífico e sempre será uma construtora da paz mundial. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, agradeceu à China pela grande contribuição à defesa da paz e desenvolvimento do mundo.

A restauração do assento legal da nova China na ONU não só aumenta a universalidade, representatividade e autoridade das Nações Unidas, como também promove as forças de manutenção da paz e da justiça. Nas últimas cinco décadas, a China tem implementando os cinco princípios de coexistência pacífica. O país nunca provocou voluntariamente uma guerra ou conflito, também nunca ocupou um centímetro de terra de outros países, sempre mantendo a cooperação com todos os povos e defendendo a justiça e equidade do mundo.

Como um dos fundadores da ONU, a China opina sobre a solução de disputas por meio pacífico e rejeita o uso arbitrário de forças armadas em assuntos internacionais. O país participa positivamente da solução política de questões em voga, como as da Península Coreana e do Irã. Neste ano, depois da retirada das tropas dos EUA e da Otan do Afeganistão, o líder supremo da China formulou sugestões concretas para a solução política da questão afegã, que foram altamente reconhecidas pela comunidade internacional.

Como um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, a China até hoje enviou um total de 50 mil pessoas para participar das ações de manutenção da paz da ONU, tornando-se o segundo maior contribuinte financeiro da ONU e o segundo maior contribuinte da taxa de manutenção da paz. Os capacetes azuis chineses ganharam muitas vezes a Medalha da ONU e foram aclamados como "fator-chave e força-chave nas operações de manutenção da paz". A China ainda participa ativamente da agenda de controle militar e desarmamento internacional, integrando-se em mais de 20 acordos e mecanismos dessa área.

A paz é um bem comum de toda a humanidade e a busca incessante do povo chinês. “Sempre será uma construtora da paz mundial”, essa é a promessa solene da China e também deve ser uma ação persistente e pragmática.

