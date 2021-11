Mídia chinesa diz que pedido de desculpas de Biden na COP26 mostra hipocrisia e fraqueza dos políticos dos EUA

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornal chinês Global Times criticou severamente o discurso de Biden na COP26. O presidente dos Estados Unidos pediu desculpas no início da cúpula do clima da ONU COP26. Na segunda-feira (1º), quando Biden fez os comentários durante uma reunião sobre "ação e solidariedade" em Glasgow, ele disse: "Acho que não deveria me desculpar, mas peço desculpas pelo fato de os EUA, sob o último governo, terem desistido do acordo de Paris. " Que desculpa "nobre", que fez Biden parecer que se preocupa com a mudança climática, mas também como ele é hipócrita e fraco.

Ao contrário do que Biden pode ter esperado, o pedido de desculpas provocou o ridículo. Muitos internautas, incluindo os dos Estados Unidos, afirmaram que não podem esperar até 2024, quando o Partido Republicano, ou mesmo o próprio Donald Trump, se desculparão pelas desculpas de Biden.

Biden faz promessas vazias na COP26. Seu pedido de desculpas não faz sentido, pois ele não tem nenhum plano para cumprir suas promessas e nenhuma garantia de que seu compromisso não seja derrubado pelo próximo governo, escreve o Global Times.

PUBLICIDADE