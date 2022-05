Mídia chinesa diz que políticos japoneses devem entender que China já não é mais aquele país de 1894

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A Cúpula do Quad, ou Diálogo de Segurança Quadrilateral, que incluiu a Índia, os Estados Unidos, o Japão e a Austrália, foi realizada recentemente em Tóquio, capital japonesa. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, presidiu o encontro.

Alguns políticos japoneses estão traindo a Ásia e se aliando à América. A imprensa japonesa revelou que o Quad está planejando confrontar a China em dois aspectos: militar e construção de infraestrutura.

Na coletiva de imprensa realizada após a cúpula, Fumio Kishida disse que a parte japonesa mostrou preocupação com as mudanças unilaterais ocorridas no Mar do Leste e no Mar do Sul. Além disso, o Japão investirá US$50 bilhões para a construção de infraestruturas na Ásia-Pacífico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, os fatos dirão aos japoneses que seus “sonhos” não se tornarão realidade. Primeiro, no setor militar, os EUA já criaram em 2021 a parceria Aukus — uma junção das siglas em inglês de Austrália, Reino Unido e EUA — visando conter o crescente poderio chinês e manter a supremacia militar que os EUA exercem na região do Pacífico desde a Segunda Guerra Mundial. Isso significa que Washington quer desencadear uma nova Guerra Fria na Ásia-Pacífico. Este projeto já foi criticado por muitos países asiáticos, como a Malásia e a Indonésia. Em relação à Aukus, o Quad tem um poder militar ainda menor, por isso, será difícil se tornar a segunda Otan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo, ao falar sobre o aspecto econômico, o Quad tem uma correspondência muito clara em relação à iniciativa chinesa “Cinturão e Rota”. Alguns políticos japoneses se opõem há muito tempo ao projeto chinês e querem formar um grupo para confrontá-lo. Porém, US$50 bilhões é muito pouco, pois até 2021 a China já havia investido US$161,3 bilhões nos países em prol do “Cinturão e Rota”. Além disso, a China possui uma capacidade incomparável na construção de infraestruturas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enfim, o Japão não terá sucesso em realizar seus objetivos, tanto militar quanto econômico, através do Quad. Mas alguns políticos japoneses continuam trabalhando como peões dos estadunidenses pelo fato de terem a fantasia de que poderão derrotar a China no futuro, assim como ocorrido na Guerra de 1894 com o apoio dos EUA.

A paz e o desenvolvimento da Ásia-Pacífico não são fáceis de alcançar e a China tem agora a determinação e a capacidade para proteger sua soberania e segurança. Por isso, os políticos japoneses devem abandonar a imaginação e voltar à realidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE