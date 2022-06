Mídia chinesa diz que políticos japoneses que pretendem tirar proveito da questão de Taiwan fracassarão

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A mídia japonesa revelou recentemente duas notícias “chocantes”. A primeira diz que o governo japonês planeja enviar funcionários civis para Taiwan, com objetivo de reforçar a capacidade de coleta de informações. A segunda é que o ministério de Defesa do país pretende estabelecer um comando geral de administração integral das forças terrestres, marítimas e aéreas da autodefesa.

A questão de Taiwan tem sido altamente sensível na relação sino-japonesa. O Japão invadiu e estabeleceu uma administração colonial por meio século em Taiwan e nas ilhas de Penghu.

Em 1972, quando o relacionamento dos países se normalizou, a parte japonesa prometeu explicitamente a adesão ao princípio de “uma só China” e o tratamento apropriado da questão de Taiwan.

Durante muito tempo, o Japão se manteve prudente nos contatos com a ilha chinesa. Porém, nos últimos anos, alguns políticos japoneses provocaram repetidas vezes problemas na questão relacionada a Taiwan.

Depois da Segunda Guerra Mundial, as forças de extrema direita e o pensamento militarista não foram totalmente excluídos do Japão. Algumas personalidades direitistas do país têm divulgado teses de “ameaças da China” e de crises de segurança da vizinhança.

Atualmente, a “estratégia indo-pacífico” implementada pelos EUA ofereceu oportunidade aos políticos japoneses para diminuir as resistências ao relaxamento militar do país. O aproveitamento da questão de Taiwan e a criação de tensão na região serviram como meio importante para esse tema.

No passado, a guerra lançada pelo Japão trouxe grandes sofrimentos a países vizinhos, incluindo a China. Atualmente, vale prestar alto alerta às ações perigosas de forças direitistas japonesas e à sua provocação de novos confrontos na Ásia.

Atualmente, os problemas antigos e novos nas relações sino-japonesas se salientaram e entrelaçaram, o que não pode ser negligenciado. Sobre a questão de Taiwan, que é associada aos interesses essenciais da China, se os políticos japoneses persistirem em realizar ações errôneas, enfrentarão fracasso com certeza.

