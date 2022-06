Mídia chinesa diz que somente os EUA e alguns países se preocupam com a cooperação entre a China e países insulares do Pacífico

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - “Não importa quanto a situação internacional mude, a China é sempre um bom amigo dos países insulares do Pacífico, com a mesma ambição, um bom irmão que se une a eles em todos os momentos e um bom parceiro com quem avança ombro a ombro”, afirmou o presidente chinês, Xi Jinping, em seu discurso, por escrito, para a 2ª Reunião de Chanceleres da China e dos Países Insulares do Pacífico.

Xi Jinping elogiou os promissores resultados da cooperação entre a China e os países da região, descrevendo as relações entre os dois lados como um modelo de cooperação Sul-Sul e de benefício recíproco.

O que a China trouxe aos países insulares do Pacífico?

Segundo estatísticas, o valor total do comércio entre a China e os países com os quais tem relações diplomáticas aumentou de US$ 153 milhões a US$ 5,3 bilhões entre 1992 e 2021. A China forneceu por longo prazo assistência de tecnologia e saúde sem nenhuma condição política adicional.

Desde o surto de Covid-19, o governo chinês ofereceu 600 mil doses de vacina e mais de 100 toneladas de materiais à população da região. O secretário-geral do Fórum de Países Insulares do Pacífico, Henry Puna, disse que a China, como um importante parceiro de diálogo e de desenvolvimento, deu contribuições indispensáveis ao desenvolvimento dos países insulares.

Na segunda reunião entre os ministros das Relações Exteriores chinesa e da região do Pacífico, a China anunciou que está disposta a construir seis novos centros de cooperação nas áreas para redução de pobreza, combate às mudanças climáticas, prevenção de desastres, promoção da agricultura etc.

O mundo nota que, enquanto o chanceler chinês visitou os países insulares do Pacífico, o novo chanceler australiano também foi a Fiji. Os países insulares do Pacífico são nações independentes soberanas. Não são o pátio dos fundos de alguém, nem uma ferramenta de disputa entre potências.

Enquanto os EUA e a Austrália organizam um “pequeno círculo” na Ásia-Pacífico e provocam o confronto, a China procura aprofundar a cooperação, defendendo a paz, a estabilidade e o desenvolvimento da região, para mostrar que grandes e pequenos países podem se tratar de forma igual e realizar cooperações de ganha-ganha.

