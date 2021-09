As mentiras difundidas pelos EUA com ataques à China são uma espécie de vírus político que dificulta o combate global à pandemia edit

Rádio Internacional da China - Os serviços de inteligência dos Estados Unidos publicaram recentemente um chamado relatório de investigação sobre o rastreamento da origem da Covid-19, no qual a China é caluniada por ter “impedido investigações internacionais relacionadas” e exige que a comunidade internacional exerça “pressão política” sobre o governo chinês.

A abordagem dos EUA de espalhar flagrantemente “vírus político” prejudica gravemente a cooperação global para combater a pandemia e fazer a rastreabilidade da origem do novo coronavírus.

De fato, é uma farsa política autoencenada que o governo estadunidense ordenou seus serviços de inteligência rastrear a origem da Covid-19. O chamado relatório de rastreamento dos EUA é um documento para fugir da responsabilidade e transferir a culpa. Como disse o cientista americano Mario Cavolo, o governo norte-americano usou a teoria de “vazamento do laboratório de Wuhan” para desviar a atenção do público sobre os “históricos de vazamento de vírus” de laboratórios estadunidenses.

Seja o fracasso da sua própria luta contra o vírus, seja o cancelamento da proibição de viagens para seus cidadãos no auge da pandemia, os EUA afetaram gravemente o combate global à Covid-19. Vários diplomatas da União Europeia (UE) disseram nesta segunda-feira (30) que a região atualizaria suas medidas de prevenção da pandemia nesta semana em meio ao agravamento da epidemia em território norte-americano e recomentaria o aumento de restrições para entrada de viajantes norte-americanos.

Os EUA usaram seus serviços de inteligência para realizar a “presunção de culpa”, o que afeta a procura da origem do vírus pela comunidade científica internacional. Pior ainda é a tentativa do país de vincular a origem do vírus à China, o que leva à intensificação da discriminação e do ódio racional no âmbito global e à divisão e confronto da sociedade.

Os fatos provaram que, com sua politização do rastreamento da origem do vírus, os EUA se tornaram o principal obstáculo ao combate à pandemia e à rastreabilidade científica em escala global. A comunidade internacional deve se unir para se opor firmemente ao viés político da investigação sobre a origem da Covid-19 e fazer com que a prevenção e o controle da pandemia, bem como os estudos sobre as origens da contaminação, voltem ao caminho certo da cooperação científica.

