Mídia chinesa questiona: Quando os EUA honrarão seus compromissos?

Rádio Internacional da China - Yang Jiechi, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), reuniu-se com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, na segunda-feira (13).

Os dois lados conduziram uma comunicação franca, aprofundada e construtiva sobre as relações China-EUA, bem como outras questões de preocupação comum. Os dois interlocutores também concordaram em seguir o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado, intensificar o contato e o diálogo, reduzir o mal-entendido e os erros de cálculo e gerenciar adequadamente as diferenças. Ambos os lados concordaram que manter canais de comunicação sem obstáculos é necessário e benéfico.

A reunião demonstrou ao mundo a vontade da China e dos Estados Unidos de manter o intercâmbio e a comunicação, especialmente a atitude responsável do lado chinês e os seus esforços contínuos para promover a implementação do consenso alcançado pelos dois chefes de Estado.

Neste momento, as relações China-EUA estão em uma encruzilhada crítica, caracterizada pela necessidade não só de os formuladores de políticas saberem para onde ir, mas também de serem capazes de dar verdadeiros passos em frente. Sobre a primeira condição, de fato, há muito tempo existe um consenso no nível mais alto dos líderes chinês e estadunidense, ou seja, sobre os três princípios do presidente Xi Jinping, de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha, além das repetidas promessas do presidente Joe Biden de não buscar uma “nova Guerra Fria”, não mudar o sistema chinês, não se opor à China através do fortalecimento da aliança, não apoiar a “independência de Taiwan” e não ter qualquer intenção de conflito com a China.

O problema, entretanto, é que o importante consenso entre os EUA e a China não conseguiu, até agora, ser implementado pelos Estados Unidos, com o lado americano agindo contrariamente às declarações do seu próprio líder. Em forte contraste, a parte chinesa demonstrou sinceridade e boa vontade ao implementar o consenso entre os dois chefes de Estado.

O principal obstáculo às relações China-EUA é que os EUA, habituados ao pensamento hegemônico e de poder da superpotência, continuam a empurrar as relações entre as duas nações para fora do caminho original.

Tanto a experiência histórica quanto a realidade mostram que, se o lado norte-americano compartilhar a boa vontade do lado chinês, seguindo os três princípios propostos por Xi Jinping e promovendo pragmaticamente o relacionamento EUA-China de volta ao caminho do desenvolvimento saudável, não só beneficiará as relações bilaterais, como também ajudará a resolver os problemas atuais enfrentados pelos próprios Estados Unidos.

