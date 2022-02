Mídia: EUA e Europa temem que 'invasão russa' da Ucrânia leve a crise de refugiados

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os EUA estão fazendo preparativos para uma grande crise de refugiados e migrantes devido à situação em torno da Ucrânia, escreveu no domingo (6) a emissora Fox News citando uma fonte familiarizada com o assunto.

Os países europeus também estão discutindo possíveis alojamentos e fluxos migratórios de ucranianos deslocados, que alegadamente fugiriam para outras regiões europeias, de acordo com a fonte.

Além disso, a Fox News indicou, citando fontes no Congresso dos EUA, que Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto do país norte-americano, realizou na quarta-feira (2) e quinta-feira (3) briefings a portas fechadas com legisladores anônimos e os informou que Kiev cairia em 72 horas se a Rússia lançasse uma operação militar contra a Ucrânia. Ele acrescentou que a invasão poderia resultar em 15.000 militares ucranianos mortos e 4.000 entre as tropas russas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alguns legisladores dos EUA expressaram preocupação por Washington não ter fornecido apoio militar significativo e atempado, como sistemas antiaéreos e lança-foguetes. No entanto, os membros da administração de Joe Biden presentes nos briefings responderam que ajuda militar desse calibre poderia ser usada como razão para atacar a Ucrânia, segundo a Fox News.

A Rússia tem negado repetidamente todas as acusações por parte de países ocidentais de querer invadir a Ucrânia e se preocupa com a crescente atividade militar da OTAN perto das fronteiras russas. Moscou não nega a possibilidade de a "histeria" em torno da Ucrânia ser usada pelo Ocidente para realizar uma provocação contra a Rússia. Apesar de tentativas russas de reformular a segurança europeia em conversações com a OTAN, elas não têm tido sucesso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE