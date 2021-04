Mídia internacional 'demoniza' luta contra a pandemia na Venezuela, diz Maduro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse neste domingo (4) que veículos de imprensa internacionais demonizam a pandemia no país e não reconhecem os êxitos do governo edit

Sputnik - "The New York Times e Miami Herald, todos esses jornais estão a serviço de uma campanha permanente contra a Venezuela, contra nossa revolução, não são capazes de reconhecer nenhum avanço, nenhuma conquista, nenhum sucesso na luta que travamos contra a pandemia", afirmou o chefe de Estado.

Ao mesmo tempo, segundo Maduro, a mídia estrangeira não vê problemas na gestão da pandemia de outros países, como Brasil, Colômbia e Estados Unidos.

"Nos demonizam permanentemente, mas não vêm o cisco em seus olhos, o cisco do Brasil, o cisco da Colômbia, o cisco do Peru, o cisco do Paraguai, dos Estados Unidos e da Europa", disse o presidente em cadeia de rádio e televisão.

Quarentena

Maduro afirmou que, caso tivesse adotado o toque de recolher na Venezuela para frear o avanço do coronavírus, como ocorreu em outros países, a mídia internacional diria que o governo de aproveito da pandemia para implementar restrições à circulação.

O presidente disse ainda que a quarentena é voluntária no país, e que os cidadãos a estão cumprindo para evitar a disseminação da COVID-19. A Venezuela atravessa uma segunda onda do coronavírus e o governo decretou 14 dias de isolamento social.

"Não reconhecem que a Venezuela deu um passo adiante, dois passos adiantes, em cada etapa da pandemia", defendeu Maduro.

