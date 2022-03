Mídia russa diz que navio de carga do país foi bombardeado por ucranianos no mar de Azov

A tripulação conseguiu conter as chamas edit

Sputnik - O Comitê de Investigação da Rússia informou, neste sábado (12), que um navio de carga russo foi bombardeado por ucranianos no mar de Azov. Uma investigação criminal foi instalada para apurar o ataque.

Segundo o órgão, o cargueiro Sormovskiy 3064 pegou fogo após a cabine ser atingida por um dos projéteis. A tripulação conseguiu conter as chamas, disse a comissão.

No momento do bombardeio, o navio estava 12 quilômetros ao norte da vila de Shabelskoye, nas proximidades de Krasnodar, no mar de Azov, direcionando-se para a cidade russa de Taganrog depois de deixar um porto na Grécia.

O comitê informou que há uma investigação em curso sobre potenciais suspeitos das Forças Armadas ucranianas. As circunstâncias do bombardeio seguem inconclusivas até o momento.

