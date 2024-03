Mídia sugere que Rússia pode rastrear entrega de mísseis Storm Shadow para a Ucrânia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - A inteligência russa pode rastrear o transporte dos mísseis de cruzeiro ocidentais Scalp e Storm Shadow enviados para a Ucrânia, graças a informações que se tornaram conhecidas após a publicação da conversa entre militares alemães, escreve jornal britânico The Times.

De acordo com a transcrição da conversa entre oficiais alemães de alto escalão, a França envia mísseis SCALP em carros Audi Q7, enquanto os britânicos usam veículos blindados Ridgeback para transportar os Storm Shadow.

continua após o anúncio

"Essas informações ajudarão a inteligência russa a rastreá-los e localizá-los, potencialmente visando tais veículos na Europa e no território da Ucrânia", aponta a mídia.

De acordo com o artigo, o Reino Unido e outros membros da OTAN devem estar muito preocupados com a violação da segurança da informação que levou à revelação de dados tão importantes.

continua após o anúncio

Os Storm Shadow/Scalp são mísseis de cruzeiro de baseamento aéreo, um desenvolvimento conjunto da empresa francesa Matra e da britânica British Aerospace.

O alcance de mísseis de exportação, de acordo com a mídia norte-americana The Drive, é de 250 quilômetros, mas há modificações que atingem até 560 quilômetros.

continua após o anúncio

A editora-chefe do grupo de mídia Rossiya Segodnya, da qual a Sputnik faz parte, Margarita Simonyan, publicou na sexta-feira (1º) áudios que comprovam o envolvimento de altos oficiais da Bundeswehr (Forças Armadas da Alemanha) discutindo um ataque à Ponte da Crimeia com mísseis Taurus.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: