Mikhail Mishustin, chefe do Serviço Federal de Impostos, será o novo primeiro-ministro da Rússia

Chefe do Serviço Federal de Impostos da Rússia, Mikhail Mishustin, aceitou o cargo de primeiro-ministro do país após a renúncia de Dmitry Medvedev edit

Sputnik - O primeiro-ministro, Dmitry Medvedev, anunciou nesta quarta-feira ao presidente Vladimir Putin que todo o governo renunciaria.

Mais tarde, o serviço de imprensa do Kremlin anunciou que Putin havia nomeado o chefe do Serviço Federal de Impostos da Rússia, Mikhail Mishustin, para o cargo de primeiro-ministro, e assinou o decreto sobre a renúncia do governo.

Os deveres temporários do primeiro ministro estão confiados a Dmitry Medvedev. O presidente também instruiu o governo a desempenhar suas funções até a formação de um novo gabinete.