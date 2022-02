Milhares de civis cruzam fronteiras para deixar a Ucrânia; homens são instruídos a ficar e lutar

Apoie o 247

MEDYKA, Polônia/SIGHETU MARMATIEI, Romênia (Reuters) - Milhares de ucranianos, a maioria mulheres e crianças, cruzaram a fronteira para a Polônia, Romênia, Hungria e Eslováquia nesta sexta-feira (25), quando mísseis russos atingiram a capital Kiev e homens em idade de combate foram obrigados a ficar.

Muitos esperaram horas em condições congelantes para deixar a Ucrânia depois que o presidente russo, Vladimir Putin, lançou a invasão, com filas de carros serpenteando por vários quilômetros em direção a algumas passagens de fronteira.

Na Polônia, que tem a maior comunidade ucraniana da região, com cerca de um milhão de pessoas, as autoridades disseram que o tempo de espera para cruzar a fronteira varia de 6 a 12 horas em alguns lugares.

Em Medyka, no sul da Polônia, a cerca de 85 km de Lviv, no oeste da Ucrânia, as estradas estavam cheias de carros, policiais orientando o trânsito e pessoas abraçando seus entes queridos depois que chegaram ao lado polonês. Um site de mapas da internet mostrou um terço do caminho congestionado com tráfego intenso.

"Só mulheres e crianças (passando) porque para os homens é proibido. Deixamos todos os nossos pais, homens, maridos em casa e parece uma merda", disse Ludmila, 30. Quando perguntada se ela estava preocupada com o marido , Ludmila caiu em prantos.

As regras ucranianas restringem homens de 18 a 60 anos, que podem ser recrutados, de cruzar as fronteiras.

Marta Buach, 30, de Lviv, disse que seu marido também não tinha permissão para cruzar com ela em Medyka. "Em Lviv está tudo bem, mas em outras cidades é realmente uma catástrofe. Kiev foi bombardeada, outras pequenas cidades foram bombardeadas, ouvíamos bombardeios em todos os lugares.

"Acho que é apenas uma questão de tempo para que seja tão perigosa quanto outras cidades", disse ela.

As agências de ajuda da ONU dizem que a guerra pode levar até cinco milhões de pessoas a fugir para o exterior, com até três milhões indo apenas para a Polônia. Eles disseram que combustível, dinheiro e suprimentos médicos estão acabando em partes da Ucrânia.

Pelo menos 100.000 pessoas já estão desabrigadas na Ucrânia depois de fugir de suas casas desde que a Rússia lançou seus ataques, disse a agência de refugiados da ONU.

Os ministros do Interior da União Europeia vão discutir as consequências da crise no domingo. A Alemanha já disse que o bloco aceitará qualquer pessoa que escape da violência.

"Precisamos fazer tudo para aceitar sem demora as pessoas que estão fugindo das bombas, os tanques", disse a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock a repórteres ao chegar para uma reunião separada com seus colegas da UE em Bruxelas.

Autoridades de fronteira disseram que 29.000 pessoas entraram na Polônia vindas da Ucrânia na quinta-feira, e cerca de metade indicou que estava fugindo da guerra. Na Romênia, mais de 10.000 ucranianos chegaram na quinta-feira e quase 3.000 na Eslováquia.

O vice-ministro do Interior da Polônia, Paweł Szefernaker, disse que os motoristas de ônibus ucranianos não podem atravessar a fronteira porque os homens em idade de alistamento estão sendo retidos na Ucrânia.

Michał Mielniczuk, porta-voz da região de Podkarpackie, no sul da Polônia, disse que acomodações temporárias estão sendo oferecidas às pessoas que chegam.

"A grande maioria continua para outros lugares da Polônia depois de receber uma refeição quente", disse ele à agência de notícias PAP.

DOAÇÕES DE SANGUE, REFEIÇÕES

Na fronteira com o norte da Romênia, mulheres choravam ao se despedir de entes queridos do sexo masculino, partindo para Sighetu Marmatiei, uma cidade remota às margens do rio Tisa, disse uma testemunha da Reuters.

Longas filas se formaram enquanto os carros esperavam para embarcar em uma balsa sobre o rio Danúbio para Isaccea, uma cidade entre a Moldávia e o Mar Negro, mostrou a mídia local na Romênia.

As autoridades eslovacas pediram às pessoas que doassem sangue e montassem hospitais com 5.380 leitos destinados ao exército ou uso da OTAN

Em toda a Europa central, no flanco leste da OTAN, voluntários estavam colocando mensagens nas mídias sociais para organizar alojamento e transporte para pessoas que chegam das fronteiras.

Ativistas estavam montando pontos de distribuição de alimentos e bebidas quentes e veterinários se ofereciam para cuidar de animais de estimação.

As autoridades da Polônia e da Romênia suspenderam as regras de quarentena pandêmica para quem chega de fora da UE e, a partir de sexta-feira, os ucranianos podem receber vacinas COVID-19 na Polônia.

A Hungria disse que abriria um corredor humanitário para cidadãos de países terceiros como Irã ou Índia que fogem da Ucrânia, deixando-os entrar sem visto e levando-os ao aeroporto mais próximo em Debrecen.

A Bulgária começou a emitir passaportes para seus cidadãos em Kiev que precisavam de documentos de viagem e enviaram quatro ônibus para a capital ucraniana para evacuar as pessoas. Cerca de 250.000 búlgaros étnicos vivem na Ucrânia.

