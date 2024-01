Milhares de manifestantes tomam as ruas de Lisboa em solidariedade com o povo palestino

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

José Pedro Faya, de Lisboa, 247 - Uma manifestação em solidariedade com o povo palestino reuniu milhares de pessoa em Lisboa neste domingo (14) para exigir um cessar-fogo imediato e a criação de um Estado da Palestina soberano e independente.

A manifestação, que teve início em frente à embaixada norte-americana e culminou na embaixada israelense, foi convocada pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN), o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Oriente Médio (MPPM) e o Projeto Ruído – Associação Juvenil, aos quais se associaram diversas outras organizações.

continua após o anúncio

Os manifestantes denunciam o massacre perpetrado por Israel em Gaza, assim como a cumplicidade e apoio dos Estados Unidos às ações criminosas do Estado israelense. Os promotores da manifestação consideram inadmissíveis os vetos e votos contra dos EUA e de países europeus às exigências da ONU de um cessar-fogo imediato e permanente em Gaza.

Os promotores da ação exigem que o Estado português reconheça o Estado da Palestina, como determinado nas resoluções das Nações Unidas, e sem condicionamentos externos.

continua após o anúncio

Os manifestantes realizaram ainda um minuto de silêncio pelos mais de 100 jornalistas mortos na Palestina desde outubro. Segundo a Al Jazeera, a guerra já deixou mais de 23.800 mortos em Gaza e 347 mortos na Cisjordânia desde o dia 7 de outubro do ano passado, para além de mais de 60 mil feridos e 7 mil desaparecidos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: