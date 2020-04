Milhares de venezuelanos pedem ajuda a Maduro para retornar ao país

“Pedimos a ajuda do presidente Maduro para apoiar aqueles que migraram para a Colômbia e atualmente estão tentando retornar ao seu país, a Venezuela", disse o venezuelano Jorge Marquez, que caminha de Bogotá até a fronteira com a Venezuela com a sua família edit

247 - Cerca de 15 mil venezuelanos tentam retornar à Venezuela vindos da Colômbia, do Peru e do Equador, fugindo da crise humanitária gerada pela covid-19.

Na fronteira do país com a Colômbia, milhares tentam retornar ao país por conta do confinamento imposto pelo governo colombiano. A maior parte do venezuelanos que vivem no pais trabalham no setor informal e estão sem condições de trabalhar e preferem retornar ao país natal.

De acordo com reportagem da RFI, o venezuelano Jorge Marquez partiu a pé com sua família de Bogotá, capital da Colômbia, e está caminhando em direção à fronteira venezuelana.

Jorge pede ao presidente venezuelano Nicolas Maduro que facilite seu retorno. “Nosso objetivo é chegar à Venezuela, passar pelo posto de fronteira de Cucuta. Quando entrarmos na Venezuela, faremos exames e teremos que ficar lá por 18 dias”, afirma.

“Pedimos a ajuda do presidente Maduro para apoiar aqueles que migraram para a Colômbia e atualmente estão tentando retornar ao seu país, a Venezuela", concluiu Marquez.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.