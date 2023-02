"Não são apenas pessoas das ex-repúblicas soviéticas, mas também cidadãos de vários países ocidentais, afirma o movimento We Are Together With Russia edit

TASS - Milhares de voluntários de vários países, incluindo ocidentais, estão tentando participar da operação militar especial da Rússia, disse Vladimir Rogov, líder do movimento We Are Together With Russia, à TASS no sábado.

A lista de países inclui não apenas ex-repúblicas soviéticas ou países do Oriente Médio e da América Latina, disse ele. "Não são apenas [pessoas de] ex-repúblicas soviéticas, mas também cidadãos do mundo desenvolvido - Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, países do Oriente Médio e da América Latina, incluindo Brasil e Argentina", especificou Rogov . Se essas pessoas puderem acessar a Rússia após as verificações necessárias, vários milhares de voluntários poderão se juntar à operação especial no curto prazo, acrescentou.

"A motivação deles é bastante forte, eles gostariam de preservar a sociedade tradicional e ajudar a Rússia, eles querem lutar contra o nazismo", explicou Rogov ao ressaltar que sua assistência seria tanto no campo de batalha quanto no campo da informação. Além disso, a maior parte dessas pessoas tem alguma experiência em combate e possui licença para portar armas, e sua participação pode minar o moral do inimigo, disse o político.

Anteriormente, Rogov disse que voluntários de mais de 40 países estavam tentando se inscrever para a ação como parte da operação militar especial e lutar ao lado da Rússia. Segundo Rogov, as pessoas que desejam ingressar na operação militar enfrentam problemas logísticos e essa questão requer uma solução em nível governamental.

