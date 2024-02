Milhares protestam contra Viktor Orbán após escândalo de indulto por abuso sexual na Hungria

Apoie o 247

Por Krisztina Than

BUDAPESTE (Reuters) - Dezenas de milhares de húngaros protestaram em Budapeste, capital da Hungria, nesta sexta-feira (16), a maior manifestação contra o governo do primeiro-ministro Viktor Orbán em anos, após um indulto da então presidente Katalin Novak em um caso sobre abuso sexual causar comoção pública e levar à sua renúncia.

No poder desde 2010, o conservador Orbán tem tentado desarmar o escândalo que já dura uma semana e derrubou duas das suas principais aliadas políticas — Novak e a ex-ministra da Justiça, Judit Varga —, mas ele continua dominando a imprensa nacional.

Embora o escândalo não represente uma ameaça imediata ao governo de Orbán, com as eleições de 2026 ainda distantes, ele ocorre às vésperas das eleições para o Parlamento europeu em junho, nas quais seu partido espera tirar proveito do crescimento do apoio à extrema-direita em toda a Europa.

A revelação da anistia presidencial gerou um clamor público e nove influenciadores, entre eles o popular cantor Azahriah, convocaram um protesto para a histórica Praça dos Heróis de Budapeste.

Dezenas de milhares de manifestantes, incluindo muitos jovens, amontoaram-se na imensa praça. Outras mais preencheram as avenidas ligadas à praça ou ainda marchavam para o local.

Os motivos por trás por trás do perdão a um homem que ajudou a acobertar abuso sexual em um lar de crianças, que levou à renúncia da presidente, ainda não estão claros.

