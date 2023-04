Milhares se juntam a protestos judiciais israelenses à sombra de ataques

Apoie o 247

TEL AVIV, (Reuters) - Dezenas de milhares de israelenses se juntaram a protestos neste sábado contra os planos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de aumentar o controle sobre a Suprema Corte, apesar das crescentes preocupações com a segurança após dois ataques mortais no dia anterior.

O mais recente de uma série de protestos contra os planos, que foram suspensos no mês passado devido a uma onda de greves e manifestações em massa, ocorre quando Israel enfrenta um forte aumento nas tensões em várias frentes durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã.

Ao redor da mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém, dezenas de milhares de fiéis eram esperados para as orações noturnas em meio a preocupações com uma possível repetição de batidas policiais noturnas nesta semana, seguidas por bombardeios contra Israel e ataques israelenses em Gaza e no sul do Líbano.

Os israelenses também estavam nervosos após um atropelamento em Tel Aviv na sexta-feira que matou um italiano e feriu outros cinco turistas, horas depois que um ataque com armas de fogo matou duas irmãs israelenses e feriu sua mãe perto de um assentamento na Cisjordânia ocupada.

Netanyahu mobilizou reservistas da polícia de fronteira e ordenou ao Exército que reforce as posições de segurança para evitar possíveis problemas, em meio a pedidos de calma das Nações Unidas, União Europeia e Estados Unidos.

No centro de Tel Aviv, multidões agitando bandeiras azuis e brancas de Israel, que se tornaram uma marca registrada dos protestos nos últimos três meses, se reuniram em uma demonstração de desafio contra os planos que veem como uma ameaça existencial à democracia israelense.

A manifestação começou com uma oração pelas vítimas dos ataques do dia anterior, mas os manifestantes disseram que não se deixariam intimidar por preocupações com a segurança.

"Segurança é uma coisa, mas reforma é outra", disse o estudante Amitay Ginsberg, de 26 anos. "Ainda vamos vir aqui e dizer alto e bom som que não vamos deixar passar essa reforma."

As propostas, que dariam ao governo controle efetivo sobre a nomeação dos juízes da Suprema Corte e permitiriam ao parlamento anular muitas decisões do tribunal, causaram uma das maiores crises domésticas na história recente de Israel.

Centenas de milhares de manifestantes, incluindo reservistas do exército, líderes empresariais, membros da indústria de tecnologia de Israel e importantes acadêmicos participaram, enfrentando os apoiadores da coalizão religioso-nacionalista de Netanyahu.

O lado do governo, que acusa juízes ativistas de usurpar cada vez mais o papel do parlamento, diz que a reforma é necessária para restaurar um equilíbrio adequado entre o judiciário e os políticos eleitos.

Os críticos dizem que isso removerá algumas das verificações e contrapesos vitais que sustentam um estado democrático e entregará poder irrestrito ao governo.

Antes dos protestos, a polícia pediu às pessoas que deixassem as estradas livres para permitir que os serviços de emergência se movessem livremente após o atropelamento de sexta-feira em um popular calçadão à beira-mar em Tel Aviv.

