Milícia iraquiana afirma ter atacado base dos EUA em campo de gás na Síria

Cairo, janeiro 10 (Sputnik) - Uma aliança de milícias xiitas conhecida como Resistência Islâmica no Iraque afirmou na quarta-feira (10) que atacou uma base dos EUA no campo de gás Koniko, na província síria oriental de Deir ez-Zur.

"Os combatentes da resistência islâmica no Iraque dispararam uma salva de foguetes na base de ocupação dos EUA perto do campo de Koniko na Síria", afirmou a Resistência Islâmica no Iraque nas redes sociais.

O ataque foi realizado como parte da luta do grupo contra as "forças de ocupação dos EUA na região" e em resposta às ações militares de Israel na Faixa de Gaza, conforme também mencionado na mensagem.

O número de ataques às bases da coalizão internacional liderada pelos EUA no Iraque, bem como contra as tropas dos EUA na Síria, aumentou significativamente nos últimos meses desde a escalada do conflito entre palestinos e israelenses em 7 de outubro. Grupos armados xiitas operando no Iraque reivindicaram a responsabilidade pelos ataques. Washington, por sua vez, acredita que os ataques estão sendo realizados por grupos pró-iranianos.

Atualmente, as forças militares dos EUA controlam partes das províncias de Raqqa, Deir ez-Zur e Al-Hasakah, onde se encontram os maiores campos de petróleo e gás da Síria. O governo sírio considera a presença militar dos EUA em seu território como ocupação e pirataria estatal.

