Milionários do Reino Unido pedem para pagar mais impostos: "custo da recuperação não pode recair sobre os mais pobres"

"O custo da recuperação não pode recair sobre os jovens ou os de menor renda. Muitos de nós - pessoas com riqueza - apoiaremos um sistema de tributação mais progressivo e pedimos que façam o mesmo", disse um grupo de 30 milionários do Reino Unido ao pedir ao chanceler do Tesouro, Rishi Sunak, para pagar mais impostos junto com outras pessoas ricas

247 - Um grupo de 30 milionários do Reino Unido pediu ao chanceler do Tesouro, Rishi Sunak, para pagar mais impostos junto com outras pessoas ricas porque eles podem pagar e "o custo da recuperação não pode recair sobre os jovens ou com rendimentos mais baixos". Em uma carta aberta, os milionários recomendaram a aplicação de um imposto sobre a riqueza das pessoas mais ricas do país com o objetivo de ajudar a pagar pela recuperação da crise do coronavírus e diminuir a desigualdade. O teor do documento foi publicado no jornal The Guardian.

De acordo com uma pesquisa da Greenwich University, o imposto sobre a fortuna sobre o 1% do topo das famílias do Reino Unido - aquelas com fortunas de mais de £ 3,6 milhões - poderia gerar pelo menos £ 70 bilhões por ano. O valor representaria 8% da receita tributária total atual, mas afetaria apenas cerca de 250.000 famílias.

Os milionários também disseram que aumento planejado de 1,25 ponto percentual nas contribuições para o seguro nacional "afetaria mais duramente os trabalhadores". "O custo da recuperação não pode recair sobre os jovens ou os de menor renda. Muitos de nós - pessoas com riqueza - apoiaremos um sistema de tributação mais progressivo e pedimos que façam o mesmo ”, disse o grupo, que faz parte do movimento Milionários Patrióticos, na carta. “Ao decidir como preencher a lacuna financeira, olhe para nós. Reparar nosso país é mais valioso do que aumentar nossa riqueza", afirmaram.

"Podemos contribuir mais e queremos investir no reparo e na melhoria de nossos serviços compartilhados. Temos orgulho de pagar nossos impostos para reduzir a desigualdade, apoiar uma assistência social mais forte e o NHS e garantir que estejamos construindo uma sociedade mais justa e verde", acrescentaram.

Os milionários signatários desejaram a Sunak que "resolva o desequilíbrio econômico do sistema tributário atual, que representa uma carga profundamente desigual para os trabalhadores".

À medida que a crise do custo de vida se aprofunda e atinge as famílias mais pobres do Reino Unido, a fortuna combinada dos bilionários do Reino Unido aumentou 22% para £ 597 bilhões desde o início da pandemia do coronavírus.

Um dos signatários, Gary Stevenson, um ex-comerciante multimilionário da cidade, disse: "em vez de aumentar o seguro nacional e tirar £ 1.000 por ano das famílias com crédito universal, o chanceler, que é um multimilionário, deveria estar cobrando impostos a si mesmo e a pessoas como eu - pessoas com riqueza. Não podemos esperar uma recuperação forte ou estável se a carga fiscal for colocada sobre nossos prestadores de cuidados, limpadores de rua e professores - funcionários-chave que merecem melhor - enquanto não tributamos os ricos".

