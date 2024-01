Militantes do Iraque dizem ter atacado 3 bases militares dos EUA

Apoie o 247

(Sputnik) - Grupos militantes muçulmanos xiitas dentro da Resistência Islâmica no Iraque disseram no domingo que realizaram um grande ataque com mísseis e drones a três bases militares dos EUA no Iraque e Síria em resposta à política de Washington na região.

"Em resposta ao genocídio desencadeado pelos sionistas [israelenses] na Faixa de Gaza, a Resistência Islâmica no Iraque, usando mísseis e drones, lançou ataques em três bases militares americanas", disse a organização em um comunicado.

O comunicado acrescentou que a base de Kharab Al-Jeer no nordeste da Síria, uma base no Aeroporto Internacional de Erbil e uma base no campo de Koniko na província síria de Deir ez-Zor foram atacadas.

Grupos iraquianos continuarão a atacar bases dos Estados Unidos na região em resposta à atividade de Washington na região, segundo o comunicado.

O número de ataques às bases da coligação internacional liderada pelos EUA no Iraque, bem como às tropas dos EUA na Síria, aumentou significativamente nos últimos meses, desde a escalada do conflito israelo-palestiniano em 7 de outubro. O Iraque assumiu a responsabilidade pelos ataques. Washington, por sua vez, acredita que os ataques estão a ser perpetrados por grupos pró-iranianos.

