Sputnik - O exército ucraniano continua violando os acordos de Minsk e abrindo fogo contra os combatentes das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Um militar de Donetsk morreu e outro ficou ferido após ataque da Ucrânia na madrugada desta segunda-feira (21).

Nos últimos dias, a situação em Donbass tem se deteriorado seriamente. Kiev ignora todos os acordos alcançados anteriormente, concentrando na linha de separação com as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk a maior parte do Exército e conduzindo regularmente ataques contra as milícias populares das repúblicas, inclusive com armamento proibido pelos Acordos de Minsk.

Devido à ameaça de uma invasão por parte do Exército ucraniano, as autoproclamadas repúblicas começaram a evacuação de mulheres, crianças e idosos para a região russa de Rostov e anunciaram a mobilização geral.