Militar russo é o primeiro acusado de crimes de guerra na Ucrânia

247 - O gabinete da Procuradora-Geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, anunciou nessa quarta-feira (11) que iniciará o primeiro julgamento por crimes de guerra desde o início da ocupação militar russa no país, no dia 24 de fevereiro. Vadim Shishimari, de 21 anos, é acusado de matar um homem de 62 anos que estava andando de bicicleta numa estrada. O teor do comunicado emitido pela Procuradoria foi publicado pelo jornal O Globo.

Segundo autoridades ucranianas, Shishimari estava com outras pessoas, quando o grupo foi atingido durante um confronto. Ao lado de outros quatro soldados, roubou um carro nos arredores do vilarejo de Chupakhivka, em Sumy, no Norte do país. O civil estava andando de bicicleta na beira da estrada por onde o grupo trafegava.

"Um dos militares ordenou ao acusado que matasse um civil para que ele não os denunciasse", informou o comunicado da procuradoria. "O homem morreu no local, a apenas algumas dezenas de metros de sua casa".

