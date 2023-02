Apoie o 247

RT - A Associated Press (AP) divulgou uma série de fotografias --bem como um videoclipe --supostamente mostrando vários combatentes de Kiev na linha de frente na região de Donetsk. Um dos soldados, identificado pelo veículo como comandante de uma unidade ucraniana chamada "Kurt", pode ser visto usando uma insígnia do Estado Islâmico em seu braço esquerdo.



Esta não é a primeira vez que militares e paramilitares de Kiev são flagrados usando insígnias extremistas, com muitos exibindo tatuagens ou insígnias nazistas.



Na verdade, eles costumam ser associados pessoalmente ao presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. No início desta semana, ele publicou várias fotos dos soldados de Kiev em sua conta no Instagram. Uma das imagens mostrava um soldado descansando em uma trincheira enquanto usava um emblema de crânio 'totenkopf' (cabeça da morte) --um símbolo da 3ª Divisão de Tanques SS, famosa por massacrar civis na França e na Frente Oriental, incluindo judeus poloneses.



Em maio, Zelensky também compartilhou a imagem de um soldado com um emblema de caveira semelhante, mas depois a deletou. Em outubro, ele foi fotografado em uma visita à linha de frente cercado por seguranças com a mesma insígnia.

Kiev negou a presença de quaisquer elementos neonazistas nas forças armadas do país, descartando tais afirmações como “propaganda russa”.



Moscou, no entanto, repetidamente apontou para o fato de que Kiev recebe abertamente combatentes com visões radicais nacionalistas e neonazistas. Um exemplo é a incorporação do infame Regimento Azov --que usa abertamente a runa wolfsangel (gancho do lobo), ligada à SS, como seu símbolo oficial --na Guarda Nacional da Ucrânia.



O presidente russo, Vladimir Putin, sustentou que a “desnazificação” é uma das principais razões pelas quais Moscou decidiu lançar sua operação militar na Ucrânia no final de fevereiro de 2022.

