Militares de Israel atacam cemitérios em Gaza e violam corpos dos mortos

247 - As forças armadas israelitas destruíram até agora mais de 1.000 mesquitas e profanaram dezenas de cemitérios na sua agressão genocida em curso contra a Faixa de Gaza, disse o Ministério Palestino de Doações e Assuntos Religiosos no último domingo (21), segundo o site Al Mayadeen.

Desde 7 de outubro, mais de 1.000 das 1.200 mesquitas na região foram arrasadas, com um custo de reconstrução estimado em 500 milhões de dólares, disse ainda a pasta.

A declaração detalha que a profanação e destruição de dezenas de cemitérios pelas Forças de Ocupação Israelenses equivale a uma violação das leis internacionais.

Durante os ataques aos cemitérios, as IOF também violaram corpos enterrados em sepulturas, e a destruição dos cemitérios foi realizada em clara violação das normas estabelecidas, disse.

