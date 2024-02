Militares de Israel atropelam criança palestina que andava de bicicleta e atiram em seu pescoço (vídeo)

Apoie o 247

247 - As forças de ocupação israelitas atropelaram uma criança palestina que andava de bicicleta e depois atiraram no seu pescoço durante um ataque na cidade de Azoun, a leste de Qalqilya, CIsjordânia ocupada. Os relatos foram publicados pela PressTV.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante.

Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão que matou mais de 28 mil palestinos em Gaza.

