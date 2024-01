Militares de Israel impedem que ambulâncias evacuem feridos na Palestina

As IDF abriram fogo contra as equipes de ambulância da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino edit

(Sputnik) - As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) impediram ambulâncias do Crescente Vermelho Palestino de evacuar os feridos do local do veículo que foi bombardeado na cidade palestina de Nablus, disse a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (PRCS, na sigla em inglês) na quarta-feira.

"Durante a madrugada, as forças de ocupação israelenses impediram as equipes de ambulância do Crescente Vermelho Palestino de chegar ao local do veículo que foi bombardeado perto do campo de Balata em Nablus para evacuar os feridos", escreveu a PRCS no X.

As IDF abriram fogo contra as equipes de ambulância da PRCS, dizia a declaração.

Mais cedo no mesmo dia, as IDF disseram que haviam eliminado "uma célula terrorista liderada por Amed Abdullah Abu-Shalal" no campo de Balata durante um ataque aéreo.

Em 7 de outubro de 2023, o movimento palestino Hamas lançou um ataque de foguetes em larga escala contra Israel a partir da Faixa de Gaza, enquanto seus combatentes atravessavam a fronteira, atacando tanto bairros civis quanto bases militares. Como resultado, mais de 1.200 pessoas em Israel foram mortas e cerca de 240 outras foram sequestradas, segundo autoridades de Israel. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio completo de Gaza e iniciou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Mais de 24.100 pessoas foram mortas até agora em Gaza como resultado de ataques israelenses, disseram as autoridades locais.

Em 24 de novembro, o Catar mediou um acordo entre Israel e o Hamas sobre uma trégua temporária e a troca de alguns dos prisioneiros e reféns, bem como a entrega de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1º de dezembro. Acredita-se que mais de 100 reféns ainda estejam sendo mantidos pelo Hamas em Gaza.

