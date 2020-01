Militares dos EUA são encontrados mortos em dormitório de base na Alemanha

De acordo com um comunicado obtido pela Stars & Stripes, dois homens foram encontrados inconscientes no quarto no último dia 9. Receberam socorro, mas não resistiram edit

Sputnik - Oficiais da Base Aérea de Spangdahlem, em Binsfeld, Alemanha, iniciaram uma investigação depois que dois pilotos americanos foram encontrados mortos, ontem, em um dormitório da instalação.

De acordo com um comunicado obtido pela Stars & Stripes, os dois homens foram encontrados inconscientes no quarto por volta das 18h30, horário local, do último dia 9, e foram declarados mortos pelos socorristas apenas 20 minutos depois.

"É com o coração pesado que informo a morte de dois [de] nossos aviadores, que foram encontrados sem resposta em um dormitório ontem", diz o comunicado. “É difícil perder membros valiosos da nossa equipe. Em nome da Spangdahlem, a equipe de liderança gostaria de estender nossas sinceras e calorosas condolências aos amigos e famílias que foram afetados por essa tragédia."

As identidades dos aviadores mortos não serão divulgadas até pelo menos 24 horas depois que seus familiares forem notificados do ocorrido, de acordo com a política do Departamento de Defesa dos EUA.

A declaração também observa que capelães militares, profissionais de saúde mental e outros especialistas estão prontos para apoiar qualquer outro membro militar após o incidente em Binsfeld.