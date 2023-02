Militares russos acusam Ucrânia de usar munição tóxica em Donetsk

Apoie o 247

DONETSK, 18 de fevereiro (Sputnik) - O exército da Ucrânia lançou uma munição contendo uma toxina não identificada nas posições dos militares russos perto das aldeias de Urozhaine e Velyka Novosilka na direção de Vuhledar, disseram oficiais militares russos à Sputnik.



"Na manhã de 16 de fevereiro, dois drones de ataque inimigos apareceram sobre as posições russas perto de Vuhledar. Um dos drones foi abatido imediatamente, enquanto o outro conseguiu lançar uma munição química em nossas posições", disse um oficial militar.



O explosivo detonou e dois soldados russos expostos ao ataque sofreram queimaduras nos pulmões, disse o oficial, acrescentando que os dois homens apresentavam sintomas de envenenamento, incluindo vômitos e irritação das membranas mucosas.



"Os fragmentos da munição que detonou e o do drone abatido foram enviados para exame", disse o oficial.



A Sputnik obteve fotos da suposta munição química que se parece com um tubo cilíndrico de metal coberto com uma película preta em uma de suas extremidades.

