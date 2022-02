Militares ucranianos disparam projéteis proibidos contra Donetsk e mais dois povoados

Apoie o 247

Sputnik - As forças militares da Ucrânia atacaram mais duas povoações na República Popular de Donetsk, inclusive Gorlovka, informaram neste domingo (20) os representantes da RPD.

Os militares ucranianos dispararam contra a povoação Petrovskoe utilizando projéteis de calibre proibido, conforme informaram os representantes da RPD no Centro Conjunto de Controle e Coordenação do Regime de Cessar-Fogo (JCCC, na sigla em inglês).

De acordo com seus dados, o bombardeio foi registrado às 09h54 no horário local. A partir do povoado de Bogdanovka em direção a Petrovskoe foram lançadas 13 minas de calibre 120 milímetros.

Além disso, os militares ucranianos utilizaram mais de 1.100 munições nas últimas 24 horas.

