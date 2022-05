Militares ucranianos feridos serão evacuados de Azovstal, diz Moscou

Apoie o 247

RT - Tropas russas e aliadas que bloqueiam a siderúrgica Azovstal em Mariupol permitirão que soldados ucranianos feridos deixem a fortaleza e sejam levados ao hospital em Novoazovsk, disse o Ministério da Defesa russo nesta segunda-feira. A evacuação está planejada para mais tarde na segunda-feira, depois que um acordo foi alcançado, disseram os militares.

De acordo com o ministério russo, suspendeu as hostilidades em Azovstal para permitir a evacuação humanitária no final do dia.

Novoazovsk é uma pequena cidade a cerca de 40 km a leste de Mariupol, que é controlada pela milícia da República Popular de Donetsk. As tropas evacuadas aparentemente permanecerão sob custódia da república separatista, que a Rússia reconheceu como um estado independente antes de lançar seu ataque contra a Ucrânia no final de fevereiro.

Azovstal serve como o último bastião das tropas ucranianas em Mariupol, uma importante cidade portuária que viu alguns dos combates mais intensos durante a ofensiva da Rússia na Ucrânia. A vasta instalação tem uma extensa rede de túneis subterrâneos e abrigos, onde os combatentes ucranianos estão escondidos.

A Rússia decidiu não invadir o local, dizendo que tiraria muitas vidas de seus soldados, e optou por um cerco prolongado. Tropas ucranianas estacionadas lá, muitas das quais pertencem ao controverso batalhão nacionalista Azov, reclamam há semanas da falta de alimentos, suprimentos médicos e munição.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento por Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk.

Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram elaborados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do Estado ucraniano. Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

