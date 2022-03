Militares ucranianos 'se orgulham' de armas britânicas em jardim de infância

Em meio à operação especial da Rússia na Ucrânia, dois militares ucranianos posaram com armas recebidos do exterior em um jardim de infância edit

Sputnik - Em meio à operação especial da Rússia na Ucrânia, dois militares ucranianos posaram com armas recebidos do exterior em um jardim de infância.

Militares ucranianos foram vistos posando com armas de fabricação do Reino Unido em um jardim de infância. As armas foram recebidas pouco antes.

Mais cedo, nacionalistas da Ucrânia espalharam um vídeo com uma criança com fuzil, uma espécie de convocação aos europeus para defender o país.

A criança convoca os europeus para que eles ajudem a proteger seus pais que participam do conflito na Ucrânia e defender a terra deles com suas armas e equipamento e ainda a fechar o espaço aéreo.

Em 24 de fevereiro Vladimir Putin, presidente da Rússia, começou uma operação militar especial na Ucrânia com o objetivo de "desmilitar e desnazificar" o país, e para parar o "genocídio" ao qual estavam sujeitos os moradores russófonos na região de Donbass.

